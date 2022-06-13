Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi

Haberler - Anadolu Ajansı 13.06.2022 - 12:48 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 12:57
İstanbul Arnavutköy 'de Hacımaşlı yolu kenarına bırakılan 20'ye yakın çuvaldan yayılan kötü koku mahalle sakinlerini rahatsız etti.
İhbar üzerine olay yerine, AFAD ve polis ekipleri ile Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çuvalların bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AFAD ekipleri de kimyasal madde şüphesiyle bölgeden numune topladı.
Çuvalların yakınından dere geçmesi çevrede oturan vatandaşları tedirgin etti.
Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, çevrede yaşayan vatandaşların atıklar nedeniyle zehirlenmekten korktuğunu söyledi.
"Bizim köyün meydanına bile döküyorlar, engel olamıyoruz" diyen Pekçetin, "Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı" dedi.
Söz konusu derenin Sazlıdere Barajı'na aktığını belirten Pekçetin, "Zaman zaman buradan İBB su ihtiyacını karşılıyor. Burada yayılan koku gerçekten çok şiddetli ve rahatsızlık verici" diye konuştu.