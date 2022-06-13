Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi

Arnavutköy'de Sazlıdere Barajı'na akan derenin kenarına onlarca çuval bırakıldı. Kötü koku ihbarı üzerine AFAD çuvallardan numune aldı. Çuvallarda kimyasal atık olmasından şüpheleniliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.06.2022 - 12:48 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 12:57

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - 1

Arnavutköy 'de Hacımaşlı yolu kenarına bırakılan 20'ye yakın çuvaldan yayılan kötü koku mahalle sakinlerini rahatsız etti.

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - 2

İhbar üzerine olay yerine, AFAD ve polis ekipleri ile Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - 3

AFAD EKİPLERİ NUMUNE ALDI

Polis ekipleri, çuvalların bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AFAD ekipleri de kimyasal madde şüphesiyle bölgeden numune topladı.

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - 4

Çuvalların yakınından dere geçmesi çevrede oturan vatandaşları tedirgin etti.

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - 5

"HAFRİYAT ALIŞTIĞIMIZ BİR ŞEY OLDU"

Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, çevrede yaşayan vatandaşların atıklar nedeniyle zehirlenmekten korktuğunu söyledi.

"Bizim köyün meydanına bile döküyorlar, engel olamıyoruz" diyen Pekçetin, "Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı" dedi.

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - 6

Söz konusu derenin Sazlıdere Barajı'na aktığını belirten Pekçetin, "Zaman zaman buradan İBB su ihtiyacını karşılıyor. Burada yayılan koku gerçekten çok şiddetli ve rahatsızlık verici" diye konuştu.

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - 7
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - 8
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - 9
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - 10

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