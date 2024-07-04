Arsasını ikiye bölen 60 dairenin ulaşım yolunu kapattı: Gençler topraktan atlıyor, yaşlılar çıkamıyor

MAHALLELİ: "ZOR DURUMDAYIZ"

Engelli akrabasının bakımıyla ilgilendiğini söyleyen sağlık çalışanı Serdar Turan, "Evimde şu an 90 yaşında engelli insan var. Buradan ambulansla falan hiçbir şekilde geçemiyoruz zaten. Burada engelli kişiler var. Bir de benim engelli ablam var. Burada bir yangın çıksa, hasta olsa bu yol kullanılamıyor. Yardımcı olacak kimse de yok. Bu kadar insan mağdur. Biz zamanında yapı kayıt belgesi de verdik, vergilerimizi de veriyoruz. Yolun açılmasını istiyoruz." dedi.

Engelli komşuları olduğunu ifade eden Aziz Yaman ise “Engelli ve hasta komşularımız için her zaman diyaliz arabası, ambulans geliyor. Şimdi bu şekilde buraya kim girebilecek. Acil bir durumda bu başarılmazsa arazi sahibi nasıl hesap verecek? Bu kadar halk buradan geçemezse bu nasıl bir şey olacak, herkesin yükü oluyor, poşeti oluyor, hastalar var, gereğinin yapılmasını istiyoruz.” diye konuştu.