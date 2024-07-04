Arsasını ikiye bölen 60 dairenin ulaşım yolunu kapattı: Gençler topraktan atlıyor, yaşlılar çıkamıyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 60 dairenin bulunduğu 18 binaya giden yolun arsasından geçtiğini iddia eden Ergün Sever, mahkemeye yolunu tuttu. Mahkeme kararı sonrası yol kazılarak ulaşıma kapatılırken sokakta oturanlar mağdur olduklarını ve çözüm beklediklerini söyledi.
Ereğli ilçesi Ören Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde Kurtuluş Küme Evleri’nde oturanlar, 2 yıl önce kendi imkanlarıyla evlerine doğru giden yol yaptırdı.
Yapım sırasında mahalleliyle başka yerde yaşayan, yolun bir bölümü arazisinden geçen Ergün Sever arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Sever, mahkemeye başvurdu.
1,5 yıl süren hukuki süreç, mayıs ayında tamamlandı. 1 Temmuz günü ise Ereğli İcra Müdürlüğü görevlileri, polis ve zabıta ekipleri bölgeye gelerek tartışmalı yol, iş makinası ile kazılarak kapatıldı.