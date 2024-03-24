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Arsuz Belediyesi hangi partide? Arsuz Belediye başkanı kimdir? Arsuz Belediye başkan adayları

Arsuz Belediyesi hangi partide? Arsuz Belediye Başkanı kimdir? Arsuz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Arsuz Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Arsuz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Arsuz yerel seçim sonuçları..

Arsuz Belediyesi hangi partide? Arsuz Belediye başkanı kimdir? Arsuz Belediye başkan adayları - 1

ARSUZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Arsuz Belediyesini 37.726 alınan oy ve %71.93 oy oranı ile CHP adayı Asaf Güven kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%71.93
  • AK Parti%25.52
  • DSP%1.12
  • DP%0.61
  • Saadet Partisi%0.35
  • TKP%0.27
  • Diğer%0.20

TÜRKİYE HABERLERİ

Arsuz Belediyesi hangi partide? Arsuz Belediye başkanı kimdir? Arsuz Belediye başkan adayları - 2

ARSUZ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Arsuz Belediyesi Başkanı Asaf Güven Kimdir?

20 Mart 1955 tarihinde Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi’nde doğdu. İlkokul öğrenimini Madenli İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini ise İskenderun Lisesi’nde tamamladı. 1974 yılında Almanya’ya dövizsiz özel öğrenci olarak gitti. Fachhöchshule Niederrhein’da yaklaşık iki yıl öğrenim gördü. 1976-1977 öğretim yılında üniversite sınavları için İstanbul’a geldi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Almanya’daki öğrenimine ara verip İstanbul Tıp Fakültesi’ne başlayan Asaf Güven, 1981 yılında doktor diplomasını aldı. 1985 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında uzmanlık eğitimine başladı ve 1989 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını aldı.

Daha sonra; doğduğu yere ve burada yaşayan insanlara hizmet etmek ideali ile İskenderun SSK Hastanesi’ne tayinini yaptırdı. Yaklaşık iki yıl hizmetten sonra 1982 yılında Bozüyük’te yedek subay tabip olarak askerlik hizmetini tamamlamak için bölgeden ayrıldı. 1985 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı ve 1989 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını aldı.

Bu süre zarfında Antalya il merkezinde Akdeniz Anemisi (Talassemi) ile ilgili araştırmalar yaptı ve halk taramaları yürüttü. 1989 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını aldı ve zaman kaybetmeden tekrar memleketine, İskenderun Devlet Hastanesi’ne çocuk hekimi olarak atandı.

1999, 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde halkın ısrarı ve büyük desteği ile her seçimde %65’in üzerinde oy alarak, diğer adaylara ezici üstünlük sağlamış ve 3 dönem Arsuz Madenli Beldesi belediye başkanlığı görevini yerine getirmiştir. Belediye başkanı olarak halk arasında ilkeli ve dürüst bir siyasetçi olarak anılmaktadır.

Arapça, Almanca ve orta derecede İngilizce bilen Asaf Güven evli ve üç çocuk babasıdır. Eşi Behice Güven emekli sınıf öğretmeni olup, büyük oğlu Sefa İstanbul’da sahibi olduğu hukuk bürosunda uluslararası hukuk ile ilgilenen bir avukat, ikinci oğlu Sedat Nurettin kurucusu olduğu reklam ajansında bilişim ve dijital pazarlama uzmanı, kızı Esra ise doktor psikolog olup Başkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Arsuz Belediyesi hangi partide? Arsuz Belediye başkanı kimdir? Arsuz Belediye başkan adayları - 3

ARSUZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • DEĞER TULTAK
  • SAMİ ÜSTÜN
  • SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI
  • EDİP TAZE
  • ORHAN KAYA
  • UĞUR GÜNDÜZ
  • MEHMET BURAK GÜRBÜZ
  • MÜMTAZ CEYLAN
  • SÜLEYMAN ARSLANER
  • ÇAĞLA ÇAĞAN
  • HANİFİ KARAHASAN
  • EŞREF KARAYÜN
  • İLKER KÖYBAŞI
  • ALİ AVCI
  • ŞEBNEM DİLŞEN
Arsuz Belediyesi hangi partide? Arsuz Belediye başkanı kimdir? Arsuz Belediye başkan adayları - 4

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