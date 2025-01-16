Art arda depremlerle gündeme geldi: Türkiye’nin diri fay haritası değişecek mi?
Karadeniz’de son aylarda meydana gelen sarsıntılar, bölgedeki deprem tehlikesini gündeme taşıdı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, elde edilen son veriler ışığında Türkiye’nin diri fay haritasının değişebileceğini, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin deprem tehlike seviyesinin artabileceğini söyledi. Bölgede depremin yanı sıra yeni bir tehlike de gündemde… Uzmanlar yaşanan sarsıntıların ardından oluşabilecek heyelan ve kaya düşmesi tehdidine dikkat çekiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi, bu tehdidin neden olabileceği ikincil afetlere ilişkin bölgede bir çalışma başlattı.
Karadeniz’in doğusunda son aylarda meydana gelen sarsıntılar, bölgenin depremselliği ve olası depremlerin ardından oluşabilecek ikincil afetleri gündeme taşıdı.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi, depremlerin Doğu Karadeniz’de heyelan, taşkın ve kaya düşmesi gibi olaylarla etkisini belirlemek için çalışma yürütüyor.