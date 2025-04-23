Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer? (Artçı deprem nedir, ne demek)

İstanbul’da yaşanan peş peşe depremlerin ardından artçı deprem ihtimali akıllara geldi. Uzmanlar yaşanabilecek artçı sarsıntılara ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından 12.49’da 6,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Deprem birçok ilçede panik yaratırken vatandaşlar sokaklara döküldü. Uzmanlar artçı sarsıntılara karşı uyarılarda bulundu. Peki Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer? Artçı deprem nedir? İşte, konuyla ilgili detaylar…

Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer? (Artçı deprem nedir, ne demek) - 1

İstanbul’da artçı depremler sürüyor. 4.4 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı yaşanırken Büyükçekmece açıklarında 7 kilometre derinlikle gerçekleşti. AFAD depremin ardından riskli binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar ise artçı sarsıntıların sürebileceği konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor. Artçı depremler, ana depremin etkileri arıtabilir ve hasarlı yapılar üzerinde daha fazla zarar verebilir. Peki Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer? İşte, artçı depreme ilişkin bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer? (Artçı deprem nedir, ne demek) - 2

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı depremler, ana deprem sonrasında fay hattındaki gerilimlerin yavaş yavaş dengeye gelmesi sürecinde meydana gelir. Bu süreçte, fay hattı üzerindeki blokların yer değiştirmesi ve gerilimlerin azalması devam eder. Artçı depremler, bu süreçte gerçekleşen küçük depremlerdir ve ana depremle aynı fay hattı üzerinde meydana gelir.

Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer? (Artçı deprem nedir, ne demek) - 3

ARTÇI DEPREM NEDEN OLUR? 

Artçı depremler, ana deprem sonrasında gerçekleşen fay hattındaki gerilim ve deformasyonların yeniden dengelemesiyle ortaya çıkar. Ana depremde, bir fay hattı üzerinde biriken gerilim aniden serbest bırakılarak deprem oluşur. Ancak bu serbest bırakılan enerji, çevredeki kayaçlar ve fay hattı üzerindeki gerilim dağılımında değişikliklere neden olur. Bu da artçı depremlerin meydana gelmesine yol açar.

Artçı depremler, ana deprem sonrasında fay hattındaki gerilimlerin yavaş yavaş dengeye gelmesi sürecinde meydana gelir. Bu süreçte, fay hattı üzerindeki blokların yer değiştirmesi ve gerilimlerin azalması devam eder. Artçı depremler, bu süreçte gerçekleşen küçük depremlerdir ve ana depremle aynı fay hattı üzerinde meydana gelir.

Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer? (Artçı deprem nedir, ne demek) - 4

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRER?

Artçı depremler, ana depremin şiddetine, fay hattının özelliklerine ve yerel koşullara bağlı olarak değişir. İlk birkaç saat içinde artçı depremler genellikle daha sık ve yoğun olabilir, ancak zamanla sayıları azalır ve şiddetleri azalır. Genellikle artçı depremlerin çoğu birkaç gün içinde sona erer, ancak bazı durumlarda haftalar veya daha uzun sürebilir. Büyük bir ana deprem sonrasında daha büyük artçı depremler de meydana gelebilir.

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