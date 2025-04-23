Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer? (Artçı deprem nedir, ne demek)
İstanbul’da yaşanan peş peşe depremlerin ardından artçı deprem ihtimali akıllara geldi. Uzmanlar yaşanabilecek artçı sarsıntılara ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından 12.49’da 6,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Deprem birçok ilçede panik yaratırken vatandaşlar sokaklara döküldü. Uzmanlar artçı sarsıntılara karşı uyarılarda bulundu. Peki Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer? Artçı deprem nedir? İşte, konuyla ilgili detaylar…
İstanbul’da artçı depremler sürüyor. 4.4 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı yaşanırken Büyükçekmece açıklarında 7 kilometre derinlikle gerçekleşti. AFAD depremin ardından riskli binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar ise artçı sarsıntıların sürebileceği konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor. Artçı depremler, ana depremin etkileri arıtabilir ve hasarlı yapılar üzerinde daha fazla zarar verebilir. Peki Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer? İşte, artçı depreme ilişkin bilgiler…