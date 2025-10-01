Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: "İki ilçe arasındaki ölü faylar uyandı"

Balıkesir ve Kütahya'da yaşanan sismik hareketlilik sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bu depremin ardından bölgede o tarihten bu yana 12 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Uzmanlar bölgede deprem fırtınası yaşandığını belirtirken, 28 Eylül günü bu kez Sındırgı'nın doğusunda bulunan Kütahya'nın Simav ilçesi 5,4'le sallandı.

Her iki deprem de İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok şehirde hissedildi.

Simav'da meydana gelen son deprem bölgede daha büyük bir deprem olup olmayacağı sorularını da beraberinde getirdi.