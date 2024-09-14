Artık pazarlarda bağırmak yasak: Terazi ile kontrol dönemi başladı
Antalya'da "Domatese gel, sulu limon, kesmece karpuz, dalından taze" gibi sözlerle bağırarak satışın yasaklandığı pazarlarda, aldığı ürünün gramajından şüphelenenlerin tartarak kontrol edebileceği terazi yerleştirildi. Satın aldığı ürünün pazarcının belirttiği gramajdan düşük olması halinde zabıta, esnafa 2 bin 50 lira ceza kesiyor.
Belirli günlerde kurulan ve herkesin uğrayıp alışverişini yaptığı pazarlarda, pazarcının "Domatese gel, abla sulu limon, Diyarbakır karpuzu, Çengelköy hıyarı" gibi sözlerle bağırdığı dönem sona erdi.