Artık pazarlarda bağırmak yasak: Terazi ile kontrol dönemi başladı

KABAHATLER KANUNU'NA GÖRE CEZA

Zabıta ekipleri, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki pazar yerleri yönetmeliğine aykırı davranışta bulunan pazarcılara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıyor. Satın aldığı ürünün pazarcının belirttiği gramajdan düşük olması halinde zabıta, esnafa 2 bin 50 lira ceza kesiyor.

Satışlarını canlandırmak için slogan atan, mani ve şarkılarla rahatsız eden esnafa da bin 295 lira ceza kesiliyor.