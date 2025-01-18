Artık tatilcilerin yeni gözdesi: Karavan tatili

Kentte karavan kullanıcıları, tatil yapanların artması, sahillerde ve turistik tesislere yakın alanlarda park sorunu, mahalle sakinleri ile karavanda yaşayanlar arasında zaman zaman anlaşmazlığa neden oldu. Bunun üzerine kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel işletmeler ve belediyelere ait tesisler çoğaldı.