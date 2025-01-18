Artık tatilcilerin yeni gözdesi: Karavan tatili
Antalya'da yeni trend karavan turizmi oldu. Lüks otel ve kalabalık ortamlarda konaklamak yerine tek başına veya ailecek çıkılacak gezilerde ev konforu sağlayan karavanda tatil, tatilciler tarafından daha çok tercih edilmeye başlandı. Antalya'da yaygınlaşan karavan turizmi ile belediyenin Konyaaltı'ndaki 70 araç kapasiteli tesisinde, geçen yıl 3 bin 393 karavanda yerli-yabancı 10 bin 236 turist konakladı.
İnsanların yeni yerler görmek için ulaşım, konaklama ve yiyecek gereksinimlerini karavanla karşıladığı karavan turizmi son yıllarda yaygınlaştı.