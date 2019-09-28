Artvin Borçka'da sel (Dereler taştı, yollar kapandı)
DHA, ntv.com.tr
Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.
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1Artvin'de şiddetli yağış sele neden olurken Hopa- Borçka karayolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.
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Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise, can kaybı olmadığını bildirirken yağmurun bu şekilde şiddetli devam etmesinin bölge halkını korkuttuğunu söyledi.
Bölgede kısım kısım heyelanların gerçekleştiğini de Ercan Orhan doğruladı.
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3Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
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4İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
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5Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı.
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Artvin Valisi bölgeye gelerek incelemelerde bulunurken,
Borçka Tünel mevkiinden geçiş yapamayan araçların an itibari ile kontrol geçiş yapabildiği bildirildi.
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7Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.
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Yağışa bağlı olarak debisi yükselen Düzköy Demirciler Deresi ile çok sayıdaki küçük derenin taştığını belirtildi.
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Hopa yolu üzerindeki Küçükköy Camisi'nin zemin katını da su bastığını belirten Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Cankurtaran Tüneli'nin bulunduğu bölgede de heyelanlar dolayısıyla ulaşımda bazı sorunlar yaşandığını sözlerine ekledi.
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