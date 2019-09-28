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Artvin Borçka'da sel (Dereler taştı, yollar kapandı)

DHA, ntv.com.tr

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

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    Artvin'de şiddetli yağış sele neden olurken Hopa- Borçka karayolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.
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    Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise, can kaybı olmadığını bildirirken yağmurun bu şekilde şiddetli devam etmesinin bölge halkını korkuttuğunu söyledi. 

    Bölgede kısım kısım heyelanların gerçekleştiğini de Ercan Orhan doğruladı.

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    Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
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    İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
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    Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı.

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    Artvin Valisi bölgeye gelerek incelemelerde bulunurken, 

    Borçka Tünel mevkiinden geçiş yapamayan araçların an itibari ile kontrol geçiş yapabildiği bildirildi. 

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    Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.
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    Yağışa bağlı olarak debisi yükselen Düzköy Demirciler Deresi ile çok sayıdaki küçük derenin taştığını belirtildi.

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    Hopa yolu üzerindeki Küçükköy Camisi'nin zemin katını da su bastığını belirten Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Cankurtaran Tüneli'nin bulunduğu bölgede de heyelanlar dolayısıyla ulaşımda bazı sorunlar yaşandığını sözlerine ekledi.

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