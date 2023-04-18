Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Heyelanın boyutu gün ağarınca havadan görüntülendi.

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - 1

Artvin-Erzurum kara yolunun 45. kilometresi Esenkaya köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - 2

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları kara yolunu araç trafiğine kapattı.

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - 3

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - 4

Yamaçtan toprak ve kaya parçaları akmaya devam ederken, heyelan riskine nedeniyle karayolları ekipleri çalışma yapamadı.

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - 5

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen profesyonel dağcı ekiplerinin yapacağı zemin etüdü çalışmasından sonra yolun ulaşıma yeniden açılması bekleniyor.

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - 6

Bölgede yaşanan heyelanın boyutu ise gün ağarınca havadan görüntülendi.

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - 7
Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - 8
Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - 9
Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan - 10
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