Artvin'de 30 gün sonra yeni vaka

Corona virüsle mücadelenin başarılı illerinden Artvin'de 30 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

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İHA 22.05.2020 - 16:59

Corona virüs vakasının 30 gündür görülmediği Artvin’de korkulan oldu, ilde yeni vakalar görülmeye başlandı.

Yeni, tip corona virüsle (Covid-19) mücadelede başarılı iller arasında gösterilen Artvin’de 4 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Borçka ilçesinde corona virüs semptomları gösteren bir vatandaş hastaneye başvurdu. Yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasını ardından kişinin ailesine yapılan testlerde 3 kişide daha corona virüs tespit edildi.

4 vatandaş Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, temasta bulunduğu kişiler ise filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.

Vakalarla ilgili yapılan ilk araştırma neticesinde Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişinin virüsü yakınlarına bulaştırdığı şüphesi üzerinde durulurken, yapılan test sonuçları şüpheleri doğruladı ve vakaların Bursa'dan geldiği tespit edildi. Cenaze merasimi ve sonrasında oluşan sosyal ortamlar nedeniyle kalabalık bir temas listesinin olduğu belirlenirken, ilk planda ilde 23 kişi karantina altına alındı.

Başta il dışından gelenler olmak üzere tüm vatandaşların, virüs taşıyıcısıymış gibi hareket etmeleri istendi. Sosyal mesafe kuralına uyulması, maskesiz sokağa çıkılmaması ve el hijyenine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.





30 gündür vakanın görülmediği Artvin’de Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, halkı rehavete kapılmaması konusunda uyarmış, "Hiçbir şey bitmiş değil" ifadelerini kullanmıştı.