Artvin'de çığ felaketi. Kayıp çobanlardan birinin daha cansız bedeni bulundu
01.01.2026 11:51
Son Güncelleme: 01.01.2026 16:29
AA
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, çığ altında kalan çobanları arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı. Çığ faciasında can kaybı ikiye yükselirken, bir çobanı arama çalışmaları ise sürüyor.
Artvin Valisi Turan Ergün, dün çığ düşen Ardanuç ilçesi Zekeriyaköy köyüne giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.
Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece koşulları ve yoğun fırtına nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandığını söyledi.
AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı'nın da olay yerine geldiğini belirten Ergün, Erzurum'dan da AFAD'ın uzman ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.
Vali Ergün, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalarda yer aldığını vurgulayarak, "Yaklaşık 100 kişilik ekip değişimli olarak alanda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor." dedi.
AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinesindeki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ile Hopa Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.
İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolda çalışmalarını sürdürüyor.
BİR ÇOBANIN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler saat 16.00 sıralarında çığ altında kalan çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaştı. Kayıp üçüncü çoban Bülent Gezer'i ise arama çalışmaları sürüyor.
Erzurum'un Olur ilçesinden bin 200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine dün Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düşmüştü.
Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtuldu, çoban Suat Temel'in cansız bedenine ise ekipler tarafından ulaşılmıştı.