Artvin'de feci ölüm: 220 metrelik seyir terasından düştü
Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen 50 yaşındaki Sultan Sağlam hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, düştüğü sarp ve kayalıkların yer aldığı uçurumdan 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkarıldı. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi.