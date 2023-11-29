Artvin'de feci ölüm: 220 metrelik seyir terasından düştü

Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen 50 yaşındaki Sultan Sağlam hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, düştüğü sarp ve kayalıkların yer aldığı uçurumdan 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkarıldı. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Artvin'de feci ölüm: 220 metrelik seyir terasından düştü - 1

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Artvin'de feci ölüm: 220 metrelik seyir terasından düştü - 2

Taksiyle bölgeye giden Sultan Sağlam, henüz bilinmeyen nedenle cam terastan uçuruma düştü.

Artvin'de feci ölüm: 220 metrelik seyir terasından düştü - 3

Taksicinin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Artvin'de feci ölüm: 220 metrelik seyir terasından düştü - 4

Ekiplerin önlem alarak indiği kayalık ve sarp arazide, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Artvin'de feci ölüm: 220 metrelik seyir terasından düştü - 5

Ekiplerin 6 saat süren çalışmaları sonrası Sultan Sağlam’ın cansız bedeni, halatlara bağlanan sedye ile yola çıkarıldı.

Artvin'de feci ölüm: 220 metrelik seyir terasından düştü - 6

Sağlam’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Artvin'de feci ölüm: 220 metrelik seyir terasından düştü - 7

Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

Artvin'de feci ölüm: 220 metrelik seyir terasından düştü - 8
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