Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı

Yolun açılan kısmında herhangi bir araç çıkmazken, bugün trafiğe açılmayan şeritte ve deniz tarafında toprak altında havadan dron ile alan taraması yapıldı.



Toprak altında otomobile ait bir metal taraması yapılırken, uzman hassas burunlu köpekler de arama çalışmalarına katıldı.