Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı
Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu’nda toprak altında kalan Giresunlu 4 gencin içinde bulunduğu aracın yeri havadan dron ile yapılan alan taraması ile tespit edilerek aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı.