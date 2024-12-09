Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 1

Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu’nda toprak altında kalan Giresunlu 4 gencin içinde bulunduğu aracın yeri havadan dron ile yapılan alan taraması ile tespit edilerek aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 2

Artvin’in Arhavi ilçesinde önceki gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda dün gün boyu çalışma yapıldı.

Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 3

Heyelanda 28 plakalı bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ise bugün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 4

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüneldeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında 28 plakalı bir otomobilin tünelde kaydının olduğu ancak çıkışının olmadığı belirlendi.

Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 5

Yolun açılan kısmında herhangi bir araç çıkmazken, bugün trafiğe açılmayan şeritte ve deniz tarafında toprak altında havadan dron ile alan taraması yapıldı.

Toprak altında otomobile ait bir metal taraması yapılırken, uzman hassas burunlu köpekler de arama çalışmalarına katıldı.

Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 6

Aramalar sonucunda 11.45 sıralarında drona takılı Maden Tetkik Arama’ya (MTA) ait cihazın sinyalinin bulunduğu bölgede yapılan çalışma sonrasında deniz tarafında toprak altında bir metal yığını tespit edildi.

Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 7

Bölgede iş makinelerinin çalışması sonrasında toprak altındaki araca ulaşıldığı belirtildi. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 8

Yapılan çalışmalar sonrasında Giresun’dan Batum’a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan’ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulunduğu öğrenildi.

Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 9
Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 10
Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 11
Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 12
Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 13
Artvin'de heyelan: Kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı - 14
DAHA FAZLA GÖSTER