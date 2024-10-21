Artvin'de heyelan riski: 16 haneli mahalle boşaltıldı
Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle yollarında ve evlerinde çatlaklar oluşan Dereüstü köyünün 16 haneli Aşağı mahallesi tedbir amaçlı boşaltılıyor. Köy girişinde bekleyen jandarma ekipleri, köye giriş-çıkışları yasaklarken, cami hoparlöründen yapılan anonslarla mahallenin tahliye edilmesi istendi.
Yoğun yağışlar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Yağışlar özellikle Rize ve Artvin'in sahil kesimlerinde etkili olurken, Artvin'in Arhavi ilçesinde yağışlar sel ve heyelan riskini de beraberinde getiriyor.