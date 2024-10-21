Artvin'de heyelan riski: 16 haneli mahalle boşaltıldı

Dereüstü Köyü Muhtarı Tamer Yılmaz, yaptığı açıklamada "Aşırı yağışlardan dolayı köyümüzde çatlaklar oluşmaya başladı. Zaten heyelanlı bölge idi. Yağmurda şiddetini artırınca bu çatlaklıklar açılmaya başladı. AFAD yetkililerine haber verdik. Jandarma tarafından köyün giriş kesildi. Tedbir amaçlı mahalleye kimseyi sokturmuyoruz.” dedi.