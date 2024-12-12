Artvin'de heyelan riski devam ediyor: Validen "Bugünkü yağışlara dikkat!" uyarısı

"Bugün başlayacak olan yoğun yağışlarla birlikte ikinci bir heyelan riski oldukça yüksek." diye konuşan Ataselim, "Karayolları ekipleri, buraya kalıcı bir çözüm bulmak için proje hazırlıyor. Bu projeler kısa sürede tamamlanacak. Devletimiz, tüm kurumlarıyla bu afette yanımızda oldu. 30’a yakın iş makinesi ve 250 personelle bölgedeki çalışmaları tamamladık. Ancak vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor.” dedi.