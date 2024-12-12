Artvin'de heyelan riski devam ediyor: Validen "Bugünkü yağışlara dikkat!" uyarısı

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına ve 4 kişinin ölümüne neden olan heyelanın ardından Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, bölgede tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekti. Ataselim, bugünkü yağışlarla birlikte yeni bir heyelan riskinin olduğunu söyledi.

Artvin'de heyelan riski devam ediyor: Validen "Bugünkü yağışlara dikkat!" uyarısı - 1

7 Aralık Cumartesi gecesi meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından bölgede yol temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

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Artvin'de heyelan riski devam ediyor: Validen "Bugünkü yağışlara dikkat!" uyarısı - 2

Heyelanın durma noktasına geldiğini ifade eden Başkan Turgay Ataselim, bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Artvin'de heyelan riski devam ediyor: Validen "Bugünkü yağışlara dikkat!" uyarısı - 3

Başkan Ataselim, yol güvenliğinin şu anda tek yönlü olarak sağlanmış olduğunu ifade edip heyelan riskinin devam ettiğine dikkat çekti.

Artvin'de heyelan riski devam ediyor: Validen "Bugünkü yağışlara dikkat!" uyarısı - 4

"Bugün başlayacak olan yoğun yağışlarla birlikte ikinci bir heyelan riski oldukça yüksek." diye konuşan Ataselim, "Karayolları ekipleri, buraya kalıcı bir çözüm bulmak için proje hazırlıyor. Bu projeler kısa sürede tamamlanacak. Devletimiz, tüm kurumlarıyla bu afette yanımızda oldu. 30’a yakın iş makinesi ve 250 personelle bölgedeki çalışmaları tamamladık. Ancak vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor.” dedi.

Artvin'de heyelan riski devam ediyor: Validen "Bugünkü yağışlara dikkat!" uyarısı - 5
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