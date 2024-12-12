Artvin'de heyelan riski devam ediyor: Validen "Bugünkü yağışlara dikkat!" uyarısı
Artvin'in Arhavi ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına ve 4 kişinin ölümüne neden olan heyelanın ardından Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, bölgede tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekti. Ataselim, bugünkü yağışlarla birlikte yeni bir heyelan riskinin olduğunu söyledi.
7 Aralık Cumartesi gecesi meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından bölgede yol temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.