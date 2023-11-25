Artvin'de heyelan yol kapattı

Artvin'in Ortaköy köyünde de heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kayalar nedeniyle yol kapandı.

Artvin'de heyelan yol kapattı - 1

Artvin'de Ortaköy köyünde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Artvin'de heyelan yol kapattı - 2

Yapılan çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'de heyelan yol kapattı - 3

Kentte önceki gün etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Ortaköy köyünün Taşköprü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Artvin'de heyelan yol kapattı - 4

Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Dev kayaların düştüğü asfalt yolda çukur oluştu.

Artvin'de heyelan yol kapattı - 5

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Artvin'de heyelan yol kapattı - 6

Heyelan sonrası bazı sürücülerin tehlikeye aldırış etmeden yola düşen 2 büyük kayanın arasından geçip, devam ettiği görüldü.

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