Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla

Artvin Yusufeli'ne bağlı Dereiçi köyü iki hafta önce yangın felaketi yaşadı. 193 yapının zarar gördüğü köyde hayvanlar da telef oldu. Köye Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemesi gönderildi. Ancak 400 kişinin yaşadığı köyden anlamlı bir çağrı geldi. Vatandaşlar artık ihtiyaçlarının karşılandığını ve israf olmaması için daha fazla yardım kolisi gönderilmemesini istedi.

DHA 31.03.2021 - 11:45

Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 1
Artvin'in Yusufeli İlçesine bağlı Dereiçi köyü 17 Mart'ta felaketi yaşadı.
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 2
Bir evde başlayan yangın tüm köye yayıldı, 52 ev yandı, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü, 30 büyükbaş hayvan telef oldu.
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 3
AFAD ve Bakanlıklar acil ihtiyaçlar için üç buçuk milyon lira para gönderdi.
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 4
Yangının ardından köyde tam bir dayanışma örneği sergilendi.
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 5
Felaketten etkilenmeyenler evi yanan komşu ve akrabalarının çadırda kalmasını istemedi.
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 6
Türkiye'nin dört bir yanından köye yardım malzemesi gitti.
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 7
Ancak köylüler "bizim ihtiyacımız yok" diyerek yardımların ihtiyacı olan yerlere gönderilmmesin istedi.
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 8
TOKİ köyde yanan ev ve ahırların yerine yenisini yapacak.
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 9
Köylülerin 6 ay sonra yeni evlerine kavuşması sağlanacak.
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 10
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 11
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 12
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 13
Artvin'de küle dönen köyden anlamlı çağrı: Bu kadar yardım bize fazla - 14

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