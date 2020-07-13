Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp

Yusufeli ilçesinde sel sularına kapılarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi ise aranıyor.

Abone ol Paylaş







Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 09:29

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişi de aranıyor.

İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırdı.

Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelanda yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ilçede 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Doruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekten ciddi bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Akşam saat 19.30 civarlarında bir sel geldi, Yusufeli Barajımızın Limak şantiyesi bölgesine. Bir vefatımız var, şantiye çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte. Arama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Şantiyede çok ciddi boyutta hasar olduğuna dikkati çeken Doruk, "Birçok araç çamur altında kalmış. Baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok, o bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş, özellikle ofis, yatakhane bölgesinde. Tabii tahliyeler yapıldı, buradan başka bir bölgeye alındı işçilerimiz" ifadesini kullandı.

Doruk, şu aşamada temizleme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Artvin-Erzurum yolumuz kapalı. Tünelin içinde çok miktarda rusubat var, bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin'den Erzurum'a yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var" dedi.

ERZURUM YOLU KAPANDI Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri, iz takip köpekleriyle kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşıma kapalı Artvin-Erzurum kara yolunda temizleme çalışmaları da Karayolları ve baraj inşaatı yüklenici firması çalışanlarınca sürdürülüyor.

Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Paylaş





