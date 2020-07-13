Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp

Yusufeli ilçesinde sel sularına kapılarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi ise aranıyor.

Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 09:29 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 09:55

Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp - 1
Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişi de aranıyor.
Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp - 2
İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırdı.
Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp - 3
Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelanda yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp - 4

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ilçede 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. 

Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp - 5
Doruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekten ciddi bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Akşam saat 19.30 civarlarında bir sel geldi, Yusufeli Barajımızın Limak şantiyesi bölgesine. Bir vefatımız var, şantiye çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte. Arama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.
Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp - 6
Şantiyede çok ciddi boyutta hasar olduğuna dikkati çeken Doruk, "Birçok araç çamur altında kalmış. Baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok, o bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş, özellikle ofis, yatakhane bölgesinde. Tabii tahliyeler yapıldı, buradan başka bir bölgeye alındı işçilerimiz" ifadesini kullandı.
Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp - 7
Doruk, şu aşamada temizleme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Artvin-Erzurum yolumuz kapalı. Tünelin içinde çok miktarda rusubat var, bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin'den Erzurum'a yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var" dedi.
Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp - 8

ERZURUM YOLU KAPANDI

Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri, iz takip köpekleriyle kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.
Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp - 9
Ulaşıma kapalı Artvin-Erzurum kara yolunda temizleme çalışmaları da Karayolları ve baraj inşaatı yüklenici firması çalışanlarınca sürdürülüyor.
Artvin'de sel ve heyelan: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp - 10
Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.

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