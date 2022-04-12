Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Haberler - İHA 12.04.2022 - 06:36
Şiddetli rüzgar Arhavi ilçesi Aşağı Hacılar mahallesinde ve Musazade Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binaların çatılarını uçmasına neden oldu.
Rüzgarın şiddetiyle yerinden uçan çatılar önce çevredeki bazı evlerin camlarına ve duvarlarına çarptı daha sonra park halinde bulunan 6 araca zarar verdi.
Rüzgar yaşandığı anda caddede bulunan 4 üniversite öğrencisi ise yaşadığı korku nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen üniversite öğrencileri tedavilerin ardından taburcu edildi.