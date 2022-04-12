Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Artvin’in Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgar, iki binanın çatı uçurdu, korku dolu anların yaşandığı olayda 6 araç hasar gördü. Şiddetli rüzgar anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberler - İHA 12.04.2022 - 06:36

Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - 1

Şiddetli rüzgar Arhavi ilçesi Aşağı Hacılar mahallesinde ve Musazade Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binaların çatılarını uçmasına neden oldu.

Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - 2

Rüzgarın şiddetiyle yerinden uçan çatılar önce çevredeki bazı evlerin camlarına ve duvarlarına çarptı daha sonra park halinde bulunan 6 araca zarar verdi.

Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - 3

Rüzgar yaşandığı anda caddede bulunan 4 üniversite öğrencisi ise yaşadığı korku nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen üniversite öğrencileri tedavilerin ardından taburcu edildi.

Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - 4
Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - 5
Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - 6
Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - 7
Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - 8
Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - 9
Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - 10

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