Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi, 2 ilçede okullar tatil edildi

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu bölge yağmur alan, coğrafi koşulların zor olduğu bir bölge. Aşırı derecede yağmur yağması nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Biz de belediye ekipleri olarak sahadayız. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Şuanda kadar ciddi olumsuz bir durum yok. Yağışlar devam ediyor.” dedi.