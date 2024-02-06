Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi, 2 ilçede okullar tatil edildi
Artvin’de dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağışlar Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınlarına, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Kentin bazı ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçesinde ise eğitme 7 Şubat Çarşamba ara verildi.
Artvin ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağışlar aralıksız devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.