Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi, 2 ilçede okullar tatil edildi

Artvin’de dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağışlar Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınlarına, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Kentin bazı ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçesinde ise eğitme 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi, 2 ilçede okullar tatil edildi - 1

Artvin ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağışlar aralıksız devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi, 2 ilçede okullar tatil edildi - 2

Kenti olumsuz etkileyen yağışlar sonrasında Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınları, taşkın ve heyelanlar yaşandı.

Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi, 2 ilçede okullar tatil edildi - 3

Taşan dereler evlerin arasından sokaklara indi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayollarını ulaşıma kapattı.

Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi, 2 ilçede okullar tatil edildi - 4

Şu ana kadar can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi, 2 ilçede okullar tatil edildi - 5

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu bölge yağmur alan, coğrafi koşulların zor olduğu bir bölge. Aşırı derecede yağmur yağması nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Biz de belediye ekipleri olarak sahadayız. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Şuanda kadar ciddi olumsuz bir durum yok. Yağışlar devam ediyor.” dedi.

Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi, 2 ilçede okullar tatil edildi - 6
Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi, 2 ilçede okullar tatil edildi - 7

ARDANUÇ VE ŞAVŞAT İLÇELERİNDE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Öte yandan kentin Ardanuç ve Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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