Artvin'deki bu tünelden geçmek yürek ister: Gece saatlerinde daha korkutucu oluyor

Tüneli ziyaret eden Neslihan Tüysüz, görüntünün kendisini ürküttüğünü belirterek “Buz tutan bir tünel olduğunu duyunca merak ettik ve burayı da görmek istedik. İlk başta mağarayı andırdığı için ilgimizi çekti. Hatta bir yarasa yuvasını anımsattı. İçeri girdiğimizde ise her tarafın buzlarla kaplı olduğunu gördük. Gerçekten çok ilginç ve çok soğuk bir deneyimdi. Bol bol fotoğraf çektik” dedi.