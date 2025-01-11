Artvin'deki bu tünelden geçmek yürek ister: Gece saatlerinde daha korkutucu oluyor
Artvin’in Yusufeli ilçesi Tekkale Köyü mezrasına ulaşımı sağlayan 170 metre uzunluğundaki tünelde oluşan buz sarkıtları, görenleri korkutuyor. Aydınlatma sistemi bulunmayan ve içindeki doğal oluşumlarla dikkat çeken tünel, adeta bir 'korku tüneli'ni andırıyor.
Havaların iyice soğumasıyla birlikte, kar ve yağmur sularının tünel içine sızması sonucu Yusufeli ilçesi Tekkale köyündeki tünelin tavanında ve yan duvarlarında metrelerce uzunlukta buz kütleleri oluştu. Özellikle gece saatlerinde tamamen karanlıkta kalan tünel, hem yayalar hem de sürücüler için tehlike arz ediyor.