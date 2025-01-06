Artvin'in Borçka'da hamsi şenliği

Borçka Anadolu lisesi okul yönetimi ve okul aile birliğinin organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 250 kilogram hamsi veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından temizlendikten sonra ızgara ve tavalarda özenle pişirildi. Katılımcılara ekmek arası hamsi ve helva ikram edilerek Karadeniz mutfağının lezzetleri sunuldu.



