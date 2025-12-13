Aşağı doğru uzanıyor, şemsiyeyi andırıyor. 400 yıllık asırlık çam şekliyle dikkat çekiyor
Kastamonu’da 400 yılı aşkın olduğu tahmin edilen çam ağacı, yere doğru uzanan dalları ve şemsiye benzeri görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Kastamonu’da asırlara meydan okuyan çam ağacı, aşağıya doğru uzanan dalları ve şemsiyeyi andıran görüntüsüyle ilgi görüyor.
Merkeze bağlı Hacımuharrem köyünün Kozlu Mahallesi’nde bulunan ve yaşının 400’ün üzerinde olduğu tahmin edilen çam ağacı, yaklaşık 4,5 metrelik boyuyla benzerlerine göre kısa kalıyor. Ağacın yere doğru uzanan dallarından bazıları toprağın altına girdikten sonra yeniden yüzeye çıkıyor.
"SECDE EDEN ÇAM"
Geçmiş yıllarda gövdesine zarar verilmesine rağmen ayakta kalmayı başaran çam ağacı, bölge sakinleri tarafından “Kozlu çamı”, “Kınalı kız ağacı”, “Türbe çamı” ve “Secde eden çam” isimleriyle anılıyor.
Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan “Kastamonu Anıt Ağaçları” kitabında, dibinde büyük bir oyuk bulunmasına rağmen ağacın genel sağlık durumunun iyi olduğu, tespit edilen anıt ağaçlar arasında en kısa boylu çam (cüce çam) olarak yer aldığı belirtiliyor.
Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı, köylüler olarak ağacı kutsal kabul ettiklerini belirterek, “Ağacın şekli şemsiye gibi. Dalları yere doğru iniyor. Adeta secde eder gibi toprağa yapışıyor. Anıt ağaç olarak kayda alınmasını istiyoruz.” dedi.
Eski köy muhtarı Mustafa Çelik ise ağacın uzun yıllardır bu formda olduğunu dile getirerek, geçmişte bazı vatandaşların şifa amacıyla ağacın çevresinde ritüeller gerçekleştirdiğini söyledi.
Ağacın bakımını üstlenen köy sakinlerinden Süleyman Çavdarcı da düzenli temizlik yaptığını, hayvanların zarar vermesini engellediğini belirterek, “Bu ağacı gelecek nesillere bırakmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Kastamonu Anıt Ağaçları” kitabının yazarlarından Cebrail Keleş ise yaptıkları saha çalışmasında ağacın sıra dışı yapısıyla karşılaştıklarını belirterek, “Dışarıdan bakıldığında küçük bir çalılık gibi görünüyor ancak içine girildiğinde büyük bir odaya girmiş hissi veriyor. Formuna bakıldığında 400–500 yıllık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.