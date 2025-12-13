Aşağı doğru uzanıyor, şemsiyeyi andırıyor. 400 yıllık asırlık çam şekliyle dikkat çekiyor

Geçmiş yıllarda gövdesine zarar verilmesine rağmen ayakta kalmayı başaran çam ağacı, bölge sakinleri tarafından “Kozlu çamı”, “Kınalı kız ağacı”, “Türbe çamı” ve “Secde eden çam” isimleriyle anılıyor.

Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan “Kastamonu Anıt Ağaçları” kitabında, dibinde büyük bir oyuk bulunmasına rağmen ağacın genel sağlık durumunun iyi olduğu, tespit edilen anıt ağaçlar arasında en kısa boylu çam (cüce çam) olarak yer aldığı belirtiliyor.