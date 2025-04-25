Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde istenen cezalar belli oldu

Ankara'da asansörde mahsur kalan 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın, itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada mütalaa açıklandı. "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yirmi ikişer yıl altışar aya kadar hapis istemiyle yargılanan üçü itfaiye görevlisi dört sanık hakkında "Basit taksirle öldürme" suçundan da 6 yıl hapis talep edildi.

Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde istenen cezalar belli oldu - 1

Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de 23 Temmuz 2024'te sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat (13) arkadaşıyla 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kalmıştı.

İtfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşüp yaşamını yitirmişti, arkadaşı ise kurtarılmıştı.

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Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde istenen cezalar belli oldu - 2

Soruşturma kapsamında itfaiye şefi Ercan Y., itfaiye erleri Bayram B. ve Buğra Y. tutuklandı. 3 sanık hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yirmi ikişer yıl altışar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

17 Ocak'ta görülen 2'nci duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde istenen cezalar belli oldu - 3

YENİ RAPOR TALEBİ

Ankara Batı 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuksuz sanıklar apartman yöneticisi Yılmaz G. ile itfaiye görevlileri Bayram B., Buğra Y., Ercan A. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları bilirkişi raporuna ilişkin, genel geçer ifadelerle bütün sanıkların suçlandığını iddia etti ve rapora katılmadıklarını belirtip, yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde istenen cezalar belli oldu - 4

"İŞ KAZASI DEĞİL"

Bolat ailesinin avukatı Eda Er Yıldırım ise "3 itfaiyecinin de olaya yanlış müdahalede bulunduğu, alt-üst rütbe fark etmeksizin hiçbirinin olaya müdahale etmediği açıktır. Müdahaleye yanlış başlanmasının hiçbir açıklaması yoktur. Bu bir iş kazası değil, asli kusur söz konusudur. Hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu mevcut olup, bu rapora göre hüküm kurulmasını talep ediyoruz. Yeni rapor alınması taleplerinin reddini istiyoruz." dedi.

Tanık olarak dinlenen asansör firması yetkilisi A.Y., asansörde herhangi bir arıza tespit etmediklerini, asansörün durma sebebinin voltaj düşüklüğü olabileceğini söyledi.

Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde istenen cezalar belli oldu - 5

"BASİT TAKSİRLE ÖLDÜRME"DEN 6 YIL TALEBİ

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklar hakkında "Basit taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak için süre taleplerini kabul edip, duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi.

Öte yandan kurtarma çalışmalarında ortaya çıkan bir fotoğraf karesi de ihmali gözler önüne sermişti. Dar bir boşluktan indirilmek istenen 13 yaşındaki Beren Su'nun üzerinde emniyet kemeri olmadığı, itfaiye görevlisinin ise tek elinde bir termos tuttuğu görülmüştü.

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