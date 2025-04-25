Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde istenen cezalar belli oldu

"İŞ KAZASI DEĞİL"

Bolat ailesinin avukatı Eda Er Yıldırım ise "3 itfaiyecinin de olaya yanlış müdahalede bulunduğu, alt-üst rütbe fark etmeksizin hiçbirinin olaya müdahale etmediği açıktır. Müdahaleye yanlış başlanmasının hiçbir açıklaması yoktur. Bu bir iş kazası değil, asli kusur söz konusudur. Hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu mevcut olup, bu rapora göre hüküm kurulmasını talep ediyoruz. Yeni rapor alınması taleplerinin reddini istiyoruz." dedi.

Tanık olarak dinlenen asansör firması yetkilisi A.Y., asansörde herhangi bir arıza tespit etmediklerini, asansörün durma sebebinin voltaj düşüklüğü olabileceğini söyledi.