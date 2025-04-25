Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
Ankara'da asansörde mahsur kalan 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın, itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada mütalaa açıklandı. "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yirmi ikişer yıl altışar aya kadar hapis istemiyle yargılanan üçü itfaiye görevlisi dört sanık hakkında "Basit taksirle öldürme" suçundan da 6 yıl hapis talep edildi.
Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de 23 Temmuz 2024'te sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat (13) arkadaşıyla 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kalmıştı.
İtfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşüp yaşamını yitirmişti, arkadaşı ise kurtarılmıştı.