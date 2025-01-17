Asansörde mahsur kalan Beren'in ölümüyle ilgili davada 3 itfaiyeciye tahliye

''GEREKLİ İTİRAZLARI YAPACAĞIZ''

Duruşma sonrası Bolat ailesinin avukatı Eda Er Yıldırım açıklama yaptı. Yıldırım, karara itiraz edeceklerini belirterek, "13 yaşındaki kızımız Beren Su Bolat, itfaiye erleri tarafından kurtarma adı altında ölüme sürüklenmişti. Konunun soruşturma safhası tamamlandıktan sonra tutuklama kararı verilmişti. Ancak bugün görülen celsede tahliyelerine karar verildi. Bu gerek aile açısından gerek hukuk tekniği açısından gerekse tüm kamu vicdanı adına son derece üzücü bir karardır. Özellikle itfaiye erlerinin çocuğa 'Sen kendini bırak, biz seni alacağız' demesine rağmen tutmamış olması sonucu çocuğumuz bugün hayatta değil. Özellikle kamu görevlilerine duyulan güven dolayısıyla, çocuk istemediği halde, 'buradan çıkamayız' dediği halde, verilen komuta uyduğu için bugün hayatta değildir. Bütün tanık beyanlarıyla dosyada sabit haldedir. Buna rağmen verilen karar, son derece üzücüdür. Gerekli itirazları yapacağız" dedi.