Asarcık Belediyesi hangi partide? Asarcık Belediye başkanı kimdir? Asarcık Belediye başkan adayları
Asarcık Belediyesi hangi partide? Asarcık Belediye Başkanı kimdir? Asarcık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Asarcık Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Asarcık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Asarcık yerel seçim sonuçları..
ASARCIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Asarcık Belediyesini 7.934 alınan oy ve %75.92 oy oranı ile MHP adayı Şerif Kılağuz kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%75.92
- İyi Parti%19.78
- NECİP ENDES%2.17
- Saadet Partisi%1.13
- BTP%0.64
- DSP%0.35