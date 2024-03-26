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Asarcık Belediyesi hangi partide? Asarcık Belediye başkanı kimdir? Asarcık Belediye başkan adayları

Asarcık Belediyesi hangi partide? Asarcık Belediye Başkanı kimdir? Asarcık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Asarcık Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Asarcık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Asarcık yerel seçim sonuçları..

Asarcık Belediyesi hangi partide? Asarcık Belediye başkanı kimdir? Asarcık Belediye başkan adayları - 1

ASARCIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Asarcık Belediyesini 7.934 alınan oy ve %75.92 oy oranı ile MHP adayı Şerif Kılağuz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • MHP%75.92
  • İyi Parti%19.78
  • NECİP ENDES%2.17
  • Saadet Partisi%1.13
  • BTP%0.64
  • DSP%0.35

TÜRKİYE HABERLERİ

Asarcık Belediyesi hangi partide? Asarcık Belediye başkanı kimdir? Asarcık Belediye başkan adayları - 2

ASARCIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Asarcık Belediyesi Başkanı Şerif Kılağuz  Kimdir?

1 Haziran 1979 tarihinde Asarcık’ın Gökgöl Köyü’nde doğdu. İlkokulu 1988 yılında, ortaokulu 1993 yılında ve Asarcık Lisesini de 1996 yılında bitirdi.

1996 yılında inşaat sektöründe iş hayatına atıldı. 2003 yılında Kazakistan da çalışmaya başladı.  

Asarcıkspor Kulübünü kurdu, 2009 Mahalli Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden İl Genel Meclis Üyesi adayı oldu.

30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Asarcık Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Samsun Asarcık Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi.

Şerif Kılağuz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Asarcık Belediyesi hangi partide? Asarcık Belediye başkanı kimdir? Asarcık Belediye başkan adayları - 3

ASARCIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ŞERİF KILAĞUZ
  • BARIŞ OYPAN
  • BAYRAM KOCADAYI
  • HİDAYET BELİK
  • ZAFER GÖĞNE
  • MUSTAFA KURT
  • ALİ ALTUNDAL
  • ABDULVAHAP BOZKIR
  • ÖMER FARUK KÖSEOĞLU
Asarcık Belediyesi hangi partide? Asarcık Belediye başkanı kimdir? Asarcık Belediye başkan adayları - 4

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