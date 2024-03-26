Asarcık Belediyesi hangi partide? Asarcık Belediye başkanı kimdir? Asarcık Belediye başkan adayları

ASARCIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Asarcık Belediyesi Başkanı Şerif Kılağuz Kimdir?

1 Haziran 1979 tarihinde Asarcık’ın Gökgöl Köyü’nde doğdu. İlkokulu 1988 yılında, ortaokulu 1993 yılında ve Asarcık Lisesini de 1996 yılında bitirdi.

1996 yılında inşaat sektöründe iş hayatına atıldı. 2003 yılında Kazakistan da çalışmaya başladı.



Asarcıkspor Kulübünü kurdu, 2009 Mahalli Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden İl Genel Meclis Üyesi adayı oldu.



30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Asarcık Belediye Başkanı seçildi.



31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Samsun Asarcık Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi.

Şerif Kılağuz, evli ve 3 çocuk babasıdır.