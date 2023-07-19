Asfalt eridi terlikler yola yapıştı

Aydın'da sıcak hava nedeniyle açık alanlardaki yoğunluk azaldı. Kuşadası'nda bazı tatilcilerin terliği, sıcaktan eriyen asfalta yapıştı.

Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 1

Aydın'da sıcak hava nedeniyle açık alanlardaki yoğunluk azaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 2

Kentte hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 41 dereceye ulaştı.

Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 3

Merkez ilçe Efeler'de vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti. Dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 4

İlçedeki meydan ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 5

Sıcaktan bunalanlar ise serinlemek için Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahilleri doldurdu.

Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 6

Kuşadası'nda Davutlar yolunda asfalt eridi.

Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 7

Eriyen asfalttan yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 8

Bazı vatandaşların terliği, eriyen asfalta yapıştı.

Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 9
Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 10
Asfalt eridi terlikler yola yapıştı - 11
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