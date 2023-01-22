Asfaltta kayak antrenmanı

ntrenmanları tekerlekli kayakla asfaltta yapmak zorunda kaldıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Soğuk havaya rağmen antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı geçen yıl bu zamanlarda kar üzerinde yapıyorduk. Bu yıl yeteri kadar kar yağmadı. Şu an asfaltta tekerlekli kayakla antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Şubatta Hakkari'de yapılacak bölge elemelerine hazırlanıyoruz. Elemeleri geçersek Erzurum'da düzenlenecek birinci etap yarışlarına katılacağız. Karda yapılan antrenmanlarda daha iyi sonuç alınıyor."