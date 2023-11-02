Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama (Asgari ücret ocak zammında son durum)

Asgari ücret zammının ocak ayında ne kadar olacağına yönelik araştırmalar başladı. Son olarak hükümet tarafından temmuz ayında artırılan asgari ücret yüzde 34 zamlanmıştı. Asgari ücretli çalışan birçok vatandaş ise yapılacak olan yeni zam tutarını merak ediyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama (Asgari ücret ocak zammında son durum) - 1

2024 asgari ücret zammının ne zaman yapılacağı ve ne kadar olacağı, yüz binlerce asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. Aralık ayının başında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonrasında, asgari ücrette yeni zamlı tutar belli olacak. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

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Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama (Asgari ücret ocak zammında son durum) - 2

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışanların cevabını merakla beklediği konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama geldi.

Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama (Asgari ücret ocak zammında son durum) - 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalara yakında başlanacağını belirten Işıkhan, "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama (Asgari ücret ocak zammında son durum) - 4

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, temmuz ayında yapılan yüzde 34 zam ile net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.

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