Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama (Asgari ücret ocak zammında son durum)

2024 asgari ücret zammının ne zaman yapılacağı ve ne kadar olacağı, yüz binlerce asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. Aralık ayının başında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonrasında, asgari ücrette yeni zamlı tutar belli olacak. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak?