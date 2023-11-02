Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama (Asgari ücret ocak zammında son durum)
Asgari ücret zammının ocak ayında ne kadar olacağına yönelik araştırmalar başladı. Son olarak hükümet tarafından temmuz ayında artırılan asgari ücret yüzde 34 zamlanmıştı. Asgari ücretli çalışan birçok vatandaş ise yapılacak olan yeni zam tutarını merak ediyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammının ne zaman yapılacağı ve ne kadar olacağı, yüz binlerce asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. Aralık ayının başında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonrasında, asgari ücrette yeni zamlı tutar belli olacak. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak?