Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler

Polis, araçlarıyla zaman zaman miting alanının etrafında dolaşarak "salgının devam ettiği ve maske mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği" konusunda uyarı anonsları yaptı.

Abdurrahman Dilipak, konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek "Burada küresel güçlere meydan okumak için varız. Adının Covid olduğunu iddia ettiğiniz virüsün yarasadan konakçıya, oradan bulaş olarak insana nasıl geçtiğini, hikaye gibi bize anlatıp durdunuz. PCR tanı kitleriyle insanlarda PCR'ın görmediği virüs var mı yok mu, yazı tura atmaya başladınız. Adına SARS-COV 2 dediğiniz virüsü peçete testiyle dünyaya yaydınız. Hatırlayın Çin'de sokakta giderken düşüp ölen insanları, medyada gösterilen o trajik ölümleri. Size ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalıştılar" dedi.