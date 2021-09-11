Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler

İstanbul'da tartışma konusu olan aşı karşıtlığı mitingi yapıldı. Binlerce kişi Maltepe'deki miting alanına gitti. Girişte HES kodu uygulaması yapıldı ve maske dağıtıldı. Ancak alanda birçok kişinin maske takmadığı görüldü.

DHA 11.09.2021 - 17:55

Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 1
Corona virüse karşı aşılamaya tepki gösterenler, Maltepe Etkinlik Alanını'nda toplandı.
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 2

Mitinge katılmak için gelenlere, polis tarafından giriş noktalarında maske kontrolü yapıldı, maskesiz olanlar maske takması konusunda uyarılarak maske dağıtıldı.

Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 3
Ancak çoğu katılımcının miting alanına girdikten sonra maskelerini çıkardığı görüldü. Hakaret veya siyasi söylem içeren pankartların alınmasına izin verilmedi.
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 4
Katılımcılara HES ya da aşı kartı kontrolü yapılmadı.
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 5
Polis, araçlarıyla zaman zaman miting alanının etrafında dolaşarak "salgının devam ettiği ve maske mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği" konusunda uyarı anonsları yaptı.
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 6
Maltepe Miting Alanı'ndaki mitinge saat 14.00'den itibaren katılımcılar alınmaya başlandı.
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 7
"COVİD ŞEHİTLERİ İÇİN" DUA OKUDULAR

Mitingde gazeteci Abdurrahman Dilipak, Hamza Yardımcıoğlu, Sema Maraşlı, Cemil Can, şarkıcı Bora Gencer, Zafer Ege, Erkan Trükten ve Dr. Bilgehan Bilge konuşmacı olarak yer aldı.
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 8
İstiklal Marşı ve ardından "Covid şehitleri için" dua okunarak miting konuşmalarına başlandı.
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 9
Abdurrahman Dilipak, konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek "Burada küresel güçlere meydan okumak için varız. Adının Covid olduğunu iddia ettiğiniz virüsün yarasadan konakçıya, oradan bulaş olarak insana nasıl geçtiğini, hikaye gibi bize anlatıp durdunuz. PCR tanı kitleriyle insanlarda PCR'ın görmediği virüs var mı yok mu, yazı tura atmaya başladınız. Adına SARS-COV 2 dediğiniz virüsü peçete testiyle dünyaya yaydınız. Hatırlayın Çin'de sokakta giderken düşüp ölen insanları, medyada gösterilen o trajik ölümleri. Size ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalıştılar" dedi.
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 10
Dilipak, "Akraba, arkadaş ziyaretleri engellendi, tokalaşmayın, sarılmayın dediler. Siz yanınızdaki arkadaşınızın elini tutun inşallah. Şimdi biz birlikteyiz. Bu oyunu bozacağız" diye konuştu.
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 11
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 12
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 13
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 14
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 15
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 16
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 17
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 18
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 19
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 20
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 21
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 22
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 23
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 24
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 25
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 26
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 27
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 28
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 29
Aşı karşıtları miting yaptı: İşte kareler - 30

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