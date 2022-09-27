Asi nehri görünmez oldu

Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden kısmı yine su sümbülleriyle kaplandı. Vatandaş dönem dönem yaşanan istila için kesin çözüm bekliyor.

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Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su su sümbülü istilası yaşanıyor.

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Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini su sümbülleri kapladı.

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Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlenen, 'istilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü.

Asi nehri görünmez oldu - 4

Bölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor.

Asi nehri görünmez oldu - 5

Su sümbülleri nüfusları çok hızlı artan bir tür olarak biliniyor. Bitki, 2 haftadan kısa bir süre içerisinde kendi nüfuslarının 2-3 katına kadar artabiliyor.

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Uzmanlar bu nedenile su sümbülleriyle mücadelenin kolay olmadığını belirtiyor. İstilacı türün nehirdeki canlılara da zarar veriyor.

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