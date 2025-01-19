"Aşık Maşuk Kehanet Ocağı" olarak biliniyor: Evlilik, iş, çocuk isteyen oraya koşuyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yöre halkı, genç kızların evlenmek, işsizlerin iş, çocuğu olmayanların çocuk için dilek tuttuğu, adakların kesildiği Aşık Maşuk Kehanet Ocağı'nın turizme kazandırılmasını istiyor.
İlçenin Kapısuyu Mahallesi’nde yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle ulaşılan dağ yamacındaki kuyu, Aşık Maşuk Kehanet Ocağı olarak biliniyor ve yaklaşık 50 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor.