Aşık Veysel'in bilinmeyenleri: O ölünce "Ben asıl şimdi kör oldum" demiş
Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 21 Mart 1973'te 'sadık yarim' dediği kara toprağa kavuşmasının 52'nci yılında, köylüsü ve müzeye dönüştürülen evinin görevlisi Mustafa Güleryüz, ozan hakkında bilinmeyenleri anlattı. Güleryüz, "Genelde sessizdi, konuşursan cevap verirdi. Ben ona 'emmi' diye hitap ederdim. Hakka ermiş bir adamdı" dedi.
Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan halk ozanı, 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençlik yıllarını Sivrialan köyünde geçiren ünlü ozanın 2 kız kardeşi, çiçek hastalığına yakalanarak, hayatlarını kaybetti. Aynı hastalığa yakalanan ve 7 yaşında 2 gözünü de kaybeden Aşık Veysel, babasının teşvikiyle 10 yaşındayken saz çalıp, şiir söylemeye başladı.