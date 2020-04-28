'Aşıklar Yolu'nda aşklarını 82 yıllık ağaçlara zarar vererek gösterdiler

Muğla'nın Ula ilçesinde 82 yıl önce sıtma hastalığına deva olması için dikilen 'doğa akciğerleri' genç aşıkların yazı tahtasına döndü. Mahalle muhtarı ise duruma, ''Aşık olan gençler neredeyse isimlerini taşlara yazacaklar'' diyerek tepki gösterdi.

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DHA 28.04.2020 - 09:40

Muğla'da 'Aşıklar Yolu' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi; 82 yıllık geçmişi ile hem turistlere hem de bölge halkına nefes aldırıyor.

Akçapınar'da bulunan 'Aşıklar Yolu' olarak da bilinen Cumhuriyet Caddesi üzerine karşılıklı sıralanan 82 yıllık okaliptüs ağaçları, yazı tahtasına çevrildi.

Ağaçların gövdesine kazınan sevgililerin baş harfleri ve çeşitli sloganların yanı sıra, çakılı tabelalar da tepki çekti.

Her biri 82 yıllık olan okaliptüs ağaçlarının üzerine sevgililerin baş harflerinden çeşitli sloganlara kadar söz ve simgeler bulunması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şükrü Arslan, "1938 yılında dönemin valisi tarafından sıtma hastalığının önüne geçilmesi için her haneye dikmeleri için 3'er adet okaliptüs fidanı dağıtılmış. Ağaçlarımız doğal klima ve mahallemizin simgesi durumda" dedi.

''AŞIKLAR NEREDEYSE İSİMLERİNİ TAŞLARA YAZACAKLAR'' Arslan, ağaçların gövdelerine kalp ya da sevgililerin isimlerini yazdıklarını belirtip, "Bunu önlemek çok zor. Gelen yerli ve yabancıları misafirleri peşlerinden takip edemeyiz. Aşık olan gençler neredeyse isimlerini taşlara yazacaklar'' dedi.

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