Asılsız ihbarla 31 milyonluk soygun savcıdan döndü. Polis ve avukat tutuklandı
11.02.2026 08:50
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da asılsız uyuşturucu operasyonuyla 31 milyonluk soygun yapan avukat ve polis memuru tutuklandı. NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberi...
Ancak incelemelerde operasyonda bulunan maddelerde uyuşturucu izine rastlanmadı. İade edilen paranın 31 milyon lira değerindeki kısmı eksikti. Olayla ilgili bir avukat ve bir polis memuru tutuklandı.
İddiaya göre sahte ihbarda bulundu, "Dövizcide uyuşturucu var." dedi. 5 Şubat'taki baskında suçlamaya konu olan iş yeri Fatih'te olmasına rağmen avukat, Şişli Emniyeti'ndeki bir polisle kuyumcuya gitti. Büroya operasyon düzenlendi.
Arama sırasında ihbarı yapan avukat da polis tarafından gözlemci olarak götürüldü. Gözlemci avukat elinde çanta ve eldivenle ofise girdi.
O anlar döviz bürosunun kameralarına yansıdı.
Ofiste bu sırada 400 bin dolar ve 300 bin euro bulunan (yaklaşık 33 milyon Türk lirası değerinde) valizi sayım yapılmadan ekip aracına koydular. Döviz bürosu sahibi ve alt katta bulunan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Para dolu çanta ise araçta kaldı.
31 MİLYONLUK SOYGUN SAVCIDAN DÖNDÜ
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı polislerin çelişkili beyanları sonrası durumdan şüphelendi.
Karakola gitti. Polis beyanları ve tutanaklar çelişiyordu.
Savcılığa sunulan tutanaklarda ise sahtecilik tespitinde bulunuldu. Polis memuru ve avukat gözaltına alındı ve ifadesi ardından iki şüpheli de tutuklandı..