Asılsız ihbarlar hayatını kabusa çevirdi. 400 yemek siparişi aldı, dostları bile ondan kaçıyor
14.01.2026 10:21
İHA
20 günde 400 yemek siparişiyle başladı, polis ve sağlık ekipleriyle devam etti. Bursa'da yaşayan bir adamın asılsız ihbar kabusu katlanarak büyüyor. Çaresiz adam, savcılığa suç duyurusunda bulunarak çözüm arıyor.
Bursa'da yaşayan iki çocuk babası, asılsız ihbar taciziyle mücadele ediyor.
İlk etapta paketlerde farklı isimler yer aldığı için adres hatası olduğunu düşünen Yalçuva, siparişlerin kesilmemesi üzerine durumun kasıtlı olduğunu fark etti.
Asılsız yemek siparişlerinin ardından bu kez asılsız ihbarlar yapılmaya başlandı.
Kapısını açtığında kimi zaman polis, kimi zaman sağlık ekipleriyle karşılaştığını belirten Yalçuva'nın evine verilen ihbarlar arasında bomba, silah kaçakçılığı ve çocuğa şiddet iddiaların da yer aldığı öğrenildi.
20 GÜNDE 400 SİPARİŞ GELDİ
Yaşadıklarını anlatan Yalçuva, "20 günde adresime 400 sipariş geldi. Sabah 11.00'de başlıyor, gece 03.00'e kadar sürüyor. Günde ortalama 20 kez kapımız çalınıyor. Uyuyamıyoruz. Fas numaralarından ve farklı hatlardan arayıp, bana ve engelli kızıma kadar ağır küfürler ettiler. ‘Hayatın boyunca seninle uğraşacağız' dediler." diyerek yaşadığı kabusu anlattı.
"ABİ BİZİ ARAMA NOLUR"
İhbarların devam ettiği anlatan Yalçuva, "Şimdi konuştuğum yakın arkadaşlarımın da kapılarına sipariş göndermeye başladılar. Arkadaşlarım ‘Abi bizi bu numaradan arama ne olur' diye bana konuşuyor. Bazen durum komikleşiyor ama arkadaşlarıma da musallat oldular. Ben konuyla ilgili gerekli yerlere müracaat ettim." dedi.
BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ BİLE GELMİŞ!
Asılsız ihbarlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müfettişlerinin de evine geldiğini belirten Yalçuva, "Kızıma şiddet uyguladığım yönünde ihbar yapılmış. Müfettişler ve polis geldi, kızımı incelediler. Herhangi bir sorun olmayınca tutanak tutup gittiler. Bir süre bu baskıya dayanamayarak Gebze'de ailemin yanına gittim. Ancak ben yokken bile siparişler ve ihbarlar devam etti." bilgisini verdi.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Apartman önünde yan yana sıralanan çok sayıda motokuryeyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden Yalçuva, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yalçuva, günün belirli saatleri evinin camından kapıya bakarak gelen herhangi bir kurye olup olmadığını kontrol ediyor. Arkadaşlarıyla zaman zaman görüntülü konuşma yapan Yalçuva bazen istemeden de olsa onların da başını yakıyor.