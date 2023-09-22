Asılsız ihbarlar, siparişler ve ölüm ilanları ailenin kabusu oldu | Her şey akşam 21.10’da kapının çalmasıyla başladı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan Öztürk ailesi, 2 yıldır sürekli olarak yapılan asılsız ihbarlar, ölüm ilanları ve siparişler nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Sık sık 112’ye yapılan ihbarlar nedeniyle itfaiye, polis, ambulans ve cenaze aracı gelen eve, esnaf tarafından kimliği belirsiz kişilerce verilen siparişler de getiriliyor. Psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen Öztürk ailesi, polise şikayette bulunduklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını anlattı.
Nizip’te yaşayan 3 çocuk sahibi İbrahim Rauf-Elif Öztürk çiftinin, 2 yıl önce her akşam 21.10’da kapılarının zili çalmaya başladı. Her gün kapıya baktığında kimsenin olmadığını gören çift, çocukların oyun oynadığını düşünerek önemsemedi.