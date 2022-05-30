Aşiret düğününde damada 4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı

Damadın amcası Kanaat Önderleri Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ise düğüne Türkiye’nin birçok ilinden misafirlerin katıldığını ifade ederek, “Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Biz federasyon olarak bu kültüre çok önem gösteriyoruz. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.