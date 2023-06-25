Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı

Van'da Ertoşi aşiretinde yapın bir düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 6 milyon TL para takıldı. Takı töreni 5 saat sürdü.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - 1

Van'da son dönemlerin en görkemli düğünü gerçekleşti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - 2

Sağdıçlığını bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Ertoşi aşiretinin Lideri İskender Ertuş’un oğlu Şeref Ertuş’un yaptığı düğünde takılan düğün takıları dikkat çekti.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - 3

100 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, yemek ikramının ardından geçilen takı töreni 5 saat sürdü.

Damada 6 milyon TL nakit para, geline ise 4 kilo altın takılan düğün, son yılların en çok takı takılan düğünü oldu.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - 4

Damadın babası iş adamı Nevzat Durmaz, düğüne yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, “Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - 5

Düğüne bölgedeki aşiret mensupları, İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van'dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - 6
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - 7
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