Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı

Şanlıurfa’da İzol ve Özdiker ailelerinin düğününde geline 4 kilo altın takıldı. Düğünde cebinde doları kalmayanlar için, Türk lirası karşılığında dolar da satıldı. Orkestra görevlisinin seyyar döviz bürosu gibi çalıştığı düğünde gelin, onlarca bilezik, cumhuriyet altını, bileklik, kemer, gerdanlık ve kolyenin ağırlığı nedeniyle yürümekte zorlandı.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 1

Şanlıurfa’da İzol aşireti mensubu iş insanı Cihan İzol’un avukat oğlu Ferman İzol ile iş insanı Celal Özdiker’in kızı mimar Aslı Özdiker, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 2

Çiftin düğününe İzol aşiret lideri AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Zülfikar İzol, bölgedeki bazı aşiretlerin ileri gelenlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 3

Düğünde şarkıcı Alişan ile sıra gecesi ekibi sahne alırken, davetliler damat ve geline başında toplanıp, para saçtı.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 4

Görevliler desteler halindeki atılan paraları toplayarak, yanlarında getirdikleri bir sandığa doldurdu.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 5

Cebinde doları kalmayanlar, Türk lirası vererek görevlilerden dolar satın aldı. Orkestra görevlisi salonda seyyar döviz bürosu gibi çalıştı.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 6

GELİN TAŞIYAMADI

Düğünde gelin Aslı Özdiker’e, 4 kilogram ağırlığında onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık kolye takıldı.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 7

Halaya kalkan gelin, onlarca bilezik, cumhuriyet altını, bileklik, kemer, gerdanlık ve kolyenin ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandı.

Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 8
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 9
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 10
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 11
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı - 12
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