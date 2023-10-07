Aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı
Şanlıurfa’da İzol ve Özdiker ailelerinin düğününde geline 4 kilo altın takıldı. Düğünde cebinde doları kalmayanlar için, Türk lirası karşılığında dolar da satıldı. Orkestra görevlisinin seyyar döviz bürosu gibi çalıştığı düğünde gelin, onlarca bilezik, cumhuriyet altını, bileklik, kemer, gerdanlık ve kolyenin ağırlığı nedeniyle yürümekte zorlandı.
Şanlıurfa’da İzol aşireti mensubu iş insanı Cihan İzol’un avukat oğlu Ferman İzol ile iş insanı Celal Özdiker’in kızı mimar Aslı Özdiker, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.