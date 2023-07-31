Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?)

"Eyyam-ı bahur" geliyor. Arapça kökenli bu kelimenin anlamı "En sıcak gün". Bu kez farklı olansa aşırı sıcağın yüksek nemle birlikte geliyor olması. Peki aşırı sıcak hangi günlerde etkili olacak? Kaç dereceler görülecek? NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan anlattı.

Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 1

Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar ülke genelinde etkili oldu. Hafta ortasında 40'lı derecelerin üstünü gören hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine geldi.

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Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 2

Bu hafta sıcak hava dalgası geri dönüyor. Türkiye yazın en sıcak günlerini, "eyyam-ı bahur" olarak adlandırılan dönemi yaşayacak.

Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 3

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor. Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 4

Çarşamba gününden itibaren aşırı sıcakların başlaycağını söyleyen NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "Yeni bir sıcak dalgasının bu hafta etkili olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren 4-5 gün sürecek." açıklamasında bulundu.

Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 5

Aşırı sıcakların perşembeden itibaren Batı bölgelerde artacağını söyleyen Çalışkan, "Perşembeden itibaren aşırı sıcak etkili olacak İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40-44 derece olacak. Havanın çok nemli olmasıyla birlikte birçok ilde sıcaklık rekoru kırılacak." dedi.

Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 6

Perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Cumsrtesi günü Batı bölgelerde etkisini kaybederken Anadolu'da salıya kadar etetkili olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 7

1 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 8

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Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 9

3 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 10

4 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?) - 11

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