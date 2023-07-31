Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor (Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?)
"Eyyam-ı bahur" geliyor. Arapça kökenli bu kelimenin anlamı "En sıcak gün". Bu kez farklı olansa aşırı sıcağın yüksek nemle birlikte geliyor olması. Peki aşırı sıcak hangi günlerde etkili olacak? Kaç dereceler görülecek? NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan anlattı.
Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar ülke genelinde etkili oldu. Hafta ortasında 40'lı derecelerin üstünü gören hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine geldi.