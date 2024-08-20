Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek!

Anadolu aşırı sıcakların etkisinde kalacak. Sıcaklık ortalamanın 8 derece üzerine çıkıyor. Çarşamba günü Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yazın en sıcak günleri yaşanacak, gölgede 42 dereceleri görecek. İstanbul'da sıcaklıklar artarken nemin yüksek olmamasından dolayı gecelerin serin geçmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin son değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgası özellikle ülkenin doğusunda etkili olacak. Sıcaklıklar 7-8 derece yükselecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 2

"GÖLGEDE 42 DERECE!"

Çarşamba günü hava sıcaklığının 7-8 derece yükseleceğini belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan "Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güney Anadolu. Akdeniz de etkisi altında olacak. Özellikle çarşamba en sıcak gün olacak ki Amasya Tokat tarafı gölgede 42 dereceye kadar yükselecek. Sıcak çarpması tehlikesi yüksek. Sıcaklıklar yüksek olduğu için de yeşillik alanlarda, çalıların olduğu bölümlerde de yangınlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü herhangi bir cam parçasının yangını büyütme ihtimali ve yangın yaratma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 3

BÖLGELERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

İstanbul'da sıcaklık 33 dereceye çıkıyor, poyraz orta hızda ancak nemin yüksek olmaması geceleri havanın serin olmasına neden oluyor. Ankara gölgede 36 dereceye yükselecek. İzmir'de rüzgar karayelden nemli ve daha hafif esmeye başladı. Hava çok bunaltıcı, sıcaklık 36-37 derece. Bursa açık 35 derece. Antalya'da ise hava çok nemli, hissedilen sıcaklık 40 derece.

Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 4

Marmara'da sıcaklık yüksek ama bağıl nem yüksek değil. Çanakkale ve Edirne 37, Balıkesir'de 38 derece, Sakarya 36, Kocaeli 35 dereceye yükseliyor, poyraz gündüzleri orta kuvvetteyken, gece hafifliyor.

Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 5

İç Anadolu'da bu 2 gün yazın en sıcak günleri, sıcaklık Salı 36-37 derecelere, çarşamba Sivas, Kayseri Yozgat, Çankırı'da 38-40 dereceye ulaşacak. Özellikle yaşlılar, kalp ve tansiyon hastaları sıcaktan korunmalı.

Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 6

Ege'de sıcak çarpması tehlikesi üst seviyede. Hava daha nemli ve bunaltıcı olmaya başladı, rüzgarlar denizden nem taşıyarak esecek. Manisa ve Denizli 40, Muğla 38, Bodrum 37, Kütahya 36 derece.

Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 7

Akdeniz'de sıcaklığın biraz daha artması ve yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 43, Hatay'da 38 derece. Gölgede Kahramanmaraş 39, Isparta 37 derece.

Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 8

Karadeniz'in doğusunda da yazın en sıcak günleri, Samsun, Ordu, Giresun boyunca  sıcaklık sahillerde 32, iç kesimlerindeki ilçelerde ise 38 dereceleri bulacak. Amasya ve Tokat 40, Kastamonu 38 derece.

Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 9

Doğu ve Güneydoğu sıcak hava dalgasından en fazla çarşamba günü etkilenecek. Salı günü ise Erzurum 32, Malatya, Elazığ, Tunceli 39, Gaziantep 41, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.

Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 10
Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek! - 11
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