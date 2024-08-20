Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek!
Anadolu aşırı sıcakların etkisinde kalacak. Sıcaklık ortalamanın 8 derece üzerine çıkıyor. Çarşamba günü Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yazın en sıcak günleri yaşanacak, gölgede 42 dereceleri görecek. İstanbul'da sıcaklıklar artarken nemin yüksek olmamasından dolayı gecelerin serin geçmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin son değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgası özellikle ülkenin doğusunda etkili olacak. Sıcaklıklar 7-8 derece yükselecek.