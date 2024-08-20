Aşırı sıcaklar etkili olacak: Gölgede 42 dereceler görülecek!

"GÖLGEDE 42 DERECE!"

Çarşamba günü hava sıcaklığının 7-8 derece yükseleceğini belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan "Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güney Anadolu. Akdeniz de etkisi altında olacak. Özellikle çarşamba en sıcak gün olacak ki Amasya Tokat tarafı gölgede 42 dereceye kadar yükselecek. Sıcak çarpması tehlikesi yüksek. Sıcaklıklar yüksek olduğu için de yeşillik alanlarda, çalıların olduğu bölümlerde de yangınlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü herhangi bir cam parçasının yangını büyütme ihtimali ve yangın yaratma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.