Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz!

Geçtiğimiz hafta yaşanan sıcakların ardından havalar mevsim normallerine dönmüştü. Batı bölgelerinde yağmurlu hava etkisini sürdürürken önümüzdeki günler için yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı geldi. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Mısır'dan gelen sıcak hava dalgasının pazar gününden itibaren etkisini göstereceğini, bazı illerde hava sıcaklıklarının 46 derecelere yükseleceğini belirtti. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde önümüzdeki hafta beklenen hava durumu...

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz! - 1

Geçtiğimiz hafta sıcak hava tüm Türkiye'de etkisini göstermişti. Hissedilen hava sıcaklığı 40-45 dereceleri görmüştü. Son günlerde hava sıcaklıkları düşüş göstererek mevsim normallerine dönmüştü. 

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Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz! - 2

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aşırı sıcakların geri döneceğini belirterek "Aşırı sıcaklar bitmedi, bir yenisine daha hazırlanıyoruz. Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak." uyarısında bulundu.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz! - 3

Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 40-46 dereceleri görebileceğini söyleyen Çalışkan, "Kayseri, Konya ve Nevşehir'de pazartesi günü sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Adana ve Kahramanmaraş 46 derecelere yükselecek. Bu yılın en sıcak günlerini Akdeniz ve İç Anadolu illerinde yaşayacağız." dedi.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz! - 4

Hava sıcaklıklarının Batı bölgelerinde de yükseleceğini belirten Çalışkan, "İstanbul ve Batı bölgelerinde de sıcaklık yükselecek. Pazartesiden itibaren 35'li dereceleri göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz! - 5

Çalışkan, sıcak hava dalgasının 4-5 gün etkisini sürdürmesini beklendiğini de belirtti.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz! - 6

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Hava sıcaklığının mevsim normallerine döndüğü İstanbul'da yer yer sağanak yağışın etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "İstanbul'da hafif yağış başladı. Akşama doğru sağanağa dönecek. Hava daha serin olacak yağmur ara ara devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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