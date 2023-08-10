Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz!
Geçtiğimiz hafta yaşanan sıcakların ardından havalar mevsim normallerine dönmüştü. Batı bölgelerinde yağmurlu hava etkisini sürdürürken önümüzdeki günler için yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı geldi. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Mısır'dan gelen sıcak hava dalgasının pazar gününden itibaren etkisini göstereceğini, bazı illerde hava sıcaklıklarının 46 derecelere yükseleceğini belirtti. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde önümüzdeki hafta beklenen hava durumu...
Geçtiğimiz hafta sıcak hava tüm Türkiye'de etkisini göstermişti. Hissedilen hava sıcaklığı 40-45 dereceleri görmüştü. Son günlerde hava sıcaklıkları düşüş göstererek mevsim normallerine dönmüştü.