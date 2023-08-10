Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz!

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aşırı sıcakların geri döneceğini belirterek "Aşırı sıcaklar bitmedi, bir yenisine daha hazırlanıyoruz. Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak." uyarısında bulundu.