Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları
Doğu bölgelerinde yaşanan aşırı sıcaklar, batı bölgelerinde de etkili olacak. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava sıcaklıkları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu ve güneydoğu kesimlerinde görülen sıcak hava dalgasının bugünden itibaren, diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmininde bulundu.