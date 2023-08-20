Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları

Doğu bölgelerinde yaşanan aşırı sıcaklar, batı bölgelerinde de etkili olacak. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava sıcaklıkları...

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu ve güneydoğu kesimlerinde görülen sıcak hava dalgasının bugünden itibaren, diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmininde bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 2

Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 3

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor;

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 4

Ankara : 33-38
İstanbul : 28-34
İzmir : 32-34
Kayseri : 37-40
Adana : 38-45

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 5

Hatay : 36-42
Mersin : 36-43
Kahramanmaraş: 38-45
Osmaniye : 38-45
Konya : 38-40

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 6

Eskişehir : 37-41
Kırıkkale : 39-41
Bolu : 34-38
Karabük : 37-40
Amasya : 35-38

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 7

Malatya : 40-43
Elâzığ : 40-41
Tunceli : 40-41
Bingöl : 38-40
Muş : 38-39

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 8

Hakkâri : 34-37
Diyarbakır : 43-44
Gaziantep : 39-43
Adıyaman : 39-44
Şanlıurfa : 41-45

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 9

Batman : 43-45
Şırnak : 39-40
Kilis : 42-46

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 10

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 11

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Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 12

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Aşırı sıcaklar geri geldi: İşte il il beklenen hava sıcaklıkları - 13

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