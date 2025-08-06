Aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı

Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu.

Aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı - 1

Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı - 2

Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.

Aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı - 3

Deredeki suyun kesilmesi, büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılayan besicileri de olumsuz etkiledi.

Aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı - 4

Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.

Aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı - 5
Aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER