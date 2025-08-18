Aşırı sıcaklar yeşil altını yaktı! Fiyatı fırlayacak
Aşırı sıcaklar, yeşil altın olarak bilinen Siirt fıstığını vurdu. Bölgede bir milyon fıstık ağacı kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Rekoltede yüzde 80 kayıp bekleniyor.
Siirt'te etkili olan aşırı sıcaklar fıstık ağaçlarını olumsuz etkiledi.
Üreticiler, yüksek sıcaklıklar nedeniyle fıstık ağaçlarının kuruduğunu belirterek bu yıl rekoltede ciddi düşüş beklendiğini ifade ediyor.
Özellikle sulama imkanı kısıtlı olan bölgelerde kayıpların daha fazla yaşandığı kaydedildi.