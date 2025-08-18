Aşırı sıcaklar yeşil altını yaktı! Fiyatı fırlayacak

Gelecek yılın ürününü de kaybettiklerini ifade eden Aslan, şöyle devam etti:

"Nisan ayında ülke genelinde yaşanan ciddi don olayı, Siirt'teki fıstık üretimini de olumsuz etkiledi. Malatya'da kayısı üretimi zarar gördü; ancak şu anda Siirt'teki fıstık zararı, Malatya'daki kayısı zararının iki katıdır. Çünkü fıstığın katma değeri çok daha yüksek. Üstelik bir fıstık ağacı 20 yılda yetişiyor."