Asırlardır gizemini koruyan yer! Efsaneleri tüyler ürpertiyor

“KÖYÜN TAMAMI SULAR ALTINDA KALMIŞTI”

Aygır Gölü’nün 3 asırlık bir geçmişi olduğunu söyleyen Kertmekaracaören köyü muhtarı Mustafa Çipil, “Bu gölün ismi esasen Aygır Gölü olarak geçer. Buranın efsaneleri çok eski yıllara dayanır. Burada zaten bir köy varmış. İçerisindeki ardıç direkleri daha çürümemişti. Biz çocukken yüzer o direklerin üzerine çıkardık. Oradaki evler belli oluyordu. O zamanki çoban köyün sürüsünü almış yaymak için dağa götürmüş. Geri döndüğünde köyün tamamını su kaplamış. Çoban kendi evini bulmak için suya girmişse de bulamamış. Daha sonra kalanlar Ortaköy dediğimiz yere taşınmışlar. Bir diğer efsanede ise bir vatandaş atını çayıra otlaması için bırakmış. Geri geldiğinde atının iki tane olduğunu görmüş. Yaklaştığında başka bir hayvan olduğunu görmüş. Aygır, onu görünce suya girmiş. Büyük cüsseli bir hayvanmış. Bizim babalarımız çocukluğunda gördüklerini söylerlerdi. Bu aygır efsanesi 300 yıllık bir mesele” dedi.