Asırlık "Hacı yemeği" geleneği Yozgat'ta yaşatılıyor

Hacı yemeğine herkesin davet edildiğini, havaların iyi olduğu dönemlerde açık havada yapıldığını belirten Necmettin Telli, "İç Anadolu bölgesinde hacca gidecek kardeşlerimiz, annelerimiz, ablalarımız, abilerimiz, büyüklerimiz tarafından uzun yıllardır yaşatılan bir gelenektir. Hacca gidecek olan kişiler hacdan önce Hac yemeği vermek diye tabir edilen bu geleneği yaparlar ve helallik isterler. Yani günahsız gidelim haccımıza diye düşünülür. Bu manada böyle bir gelenek sürdürülüyor. Bu geleneğe 7'den 70'e bayan, erkek herkes davet edilir. Daha önceleri meydanlarda yapılan yemekler şimdi hava şartlarından dolayı da bu şekilde devam yapılmaktadır" ifadelerini kullandı