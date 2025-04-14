Asırlık "Hacı yemeği" geleneği Yozgat'ta yaşatılıyor
İç Anadolu Bölgesi'nde yaşatılan, hacı adaylarını yakın çevresiyle bir araya getiren ‘Hacı yemeği' geleneği Yozgat'ta sürdürülüyor.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Hacca gitmeye hazırlanan Dursun Doğan ‘Hacı yemeği'nde, akraba, eş, dost ve komşularını bir araya getirerek helallik istedi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen organizasyonda mevlit okunup, dualar edilerek katılımcılardan helallik istendi. Öğle namazı sonrasında ise sofralar kurularak yemek ikramı yapıldı.