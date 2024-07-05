Asitli saldırı öncesi tehdit: Seni Bergen gibi yapacağım!

Ramazan Akarsu ile olaydan 5 ay önce müşteri, çalışan olarak tanıştığını ifade eden müşteki Buket A., “Bir süre sonra kendi benimle duygusal olarak yakınlaşmak istedi. Bunun mümkün olamayacağını söyledim. Saplantılı bir şekilde ısrara devam edince kendisine hizmet vermek istemedim. Bunun üzerine işletmeye fazla para teklif ederek seans almak istiyordu. Olay günü benimle konuşmak istedi. Ben de müşterilerin yanında tatsızlık çıkmasın diye kabul ettim. Bana görüntüleri sordu, ‘neden böyle bir şey’ yaptın diye sordu. Ben de benim hayatıma karışamayacağını söyledim. Bunun üzerine ‘şimdi görürsün kim olduğumu. Senin yüzünü tanınmayacak hale getireceğim’ diyerek bodrum katına bıraktığı asidi aldıktan sonra saçımdan tutarak yüzümü çevirip suratıma doğru bütün asidi boşalttı. Olaydan sonra 1 ay boyunca tedavi gördüm. Tedavi sürecinde çok zorlandım. Psikolojim çok bozuldu. Sürekli rüyalarıma olay anını görüyordum” diye konuştu.