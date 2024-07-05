Asitli saldırı öncesi tehdit: Seni Bergen gibi yapacağım!
Çanakkale’de gittiği masaj salonunda çalışan Buket A.’ya (24) asitle saldıran tutuklu sanık Ramazan Akarsu hakim karşısına çıktı. Ramazan Akarsu aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürerken, Buket A. bunu reddetti. Saldırı anında koluna asit sıçrayan Tuğçe Y. de Akarsu'nun daha önce telefonda Buket A.'yı "Seni Bergen gibi yapacağım" diyerek tehdit ettiğini söyledi.
26 Aralık tarihinde Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde, bir masaj salonunda iddiaya göre, masaj salonuna gelen Ramazan Akarsu ile masaj salonu çalışanı Buket A. arasında nedeni henüz belli olmayan bir tartışma çıktı. Ramazan Akarsu yanında getirdiği iddia edilen asidi Buket A.’nın yüzüne attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.