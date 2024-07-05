Asitli saldırı öncesi tehdit: Seni Bergen gibi yapacağım!

Çanakkale’de gittiği masaj salonunda çalışan Buket A.’ya (24) asitle saldıran tutuklu sanık Ramazan Akarsu hakim karşısına çıktı. Ramazan Akarsu aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürerken, Buket A. bunu reddetti. Saldırı anında koluna asit sıçrayan Tuğçe Y. de Akarsu'nun daha önce telefonda Buket A.'yı "Seni Bergen gibi yapacağım" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Asitli saldırı öncesi tehdit: Seni Bergen gibi yapacağım! - 1

26 Aralık tarihinde Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde, bir masaj salonunda iddiaya göre, masaj salonuna gelen Ramazan Akarsu ile masaj salonu çalışanı Buket A. arasında nedeni henüz belli olmayan bir tartışma çıktı. Ramazan Akarsu yanında getirdiği iddia edilen asidi Buket A.’nın yüzüne attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Asitli saldırı öncesi tehdit: Seni Bergen gibi yapacağım! - 2

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buket A. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Buket A.’nın Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine’de gözaltına alınan Ramazan Akarsu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buket A.'nın (24) yüzüne asidi atarak yaralayan Ramazan Akarsu’nun (41) 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı ortaya çıktı.

Asitli saldırı öncesi tehdit: Seni Bergen gibi yapacağım! - 3

Ramazan Akarsu hakkında, ‘canavarca hisle silahla kasten yaralama’ suçundan Buket A.’ya karşı ve olay günü Buket A. ve Ramazan Akarsu'yu ayırmaya çalışan Tuğçe Y.’ye karşı ‘basit yaralama’ suçundan 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Akarsu, SEGBİS sistemiyle katılırken, müşteki Buket A. ve Tuğçe Y. duruşma salonunda hazır bulundu.

Asitli saldırı öncesi tehdit: Seni Bergen gibi yapacağım! - 4

Duruşmadaki savunmasında Ramazan Akarsu, “2 yıldır aynı masaj salonuna gidiyorum. Olaydan 5 ay önce Buket’ten seans almaya başladım. Aramızda duygusal bir yakınlık oldu. Olaydan önce bir arkadaşım Buket’in bir başka erkeklerle dans ettiği videoyu gösterdi. Olay günü masaj salonuna gittim. Poşet içinde getirdiğim asidi mesaj salonu sahibinin işlerinde kullanmak için getirdim. Bodrumda bulunan mermerlerin üzerine bir damla damlattıktan sonra sulanması gerektiğini fark ettim ve üst kata çıktım. Üst kata çıktığımda Buket’e onunla konuşmak istediğimi söyledim. Buketle birlikte bir odada konuşmaya başladık. Asit dolu şişe yanımda değildi. Onlara arkadaşımın gösterdiği görüntüleri sordum ve tartışmaya başladık. Tartışmadan sonra odadan çıkarken orada çalışan 2 kadın üzerime doğru gelince panik yaptım. Ben de asit dolu şişeyi alarak Buket’in yüzüne doğru boşalttım. Paniklediğim için böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım” dedi.

Asitli saldırı öncesi tehdit: Seni Bergen gibi yapacağım! - 5

Sanığın bu ifadesi üzerine hakim sanığın mahkemedeki ifadeleriyle savcılık ve emniyetteki ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, önceki ifadelerinde sanığın asidi Buket’i korkutmak amacıyla yanında getirdiğini söylemesi üzerine sanık Akarsu, “Olayın şokuyla kendimde değildim. Ne söylediğimi bilmiyordum” şeklinde karşılık verdi.

Asitli saldırı öncesi tehdit: Seni Bergen gibi yapacağım! - 6

Ramazan Akarsu ile olaydan 5 ay önce müşteri, çalışan olarak tanıştığını ifade eden müşteki Buket A., “Bir süre sonra kendi benimle duygusal olarak yakınlaşmak istedi. Bunun mümkün olamayacağını söyledim. Saplantılı bir şekilde ısrara devam edince kendisine hizmet vermek istemedim. Bunun üzerine işletmeye fazla para teklif ederek seans almak istiyordu. Olay günü benimle konuşmak istedi. Ben de müşterilerin yanında tatsızlık çıkmasın diye kabul ettim. Bana görüntüleri sordu, ‘neden böyle bir şey’ yaptın diye sordu. Ben de benim hayatıma karışamayacağını söyledim. Bunun üzerine ‘şimdi görürsün kim olduğumu. Senin yüzünü tanınmayacak hale getireceğim’ diyerek bodrum katına bıraktığı asidi aldıktan sonra saçımdan tutarak yüzümü çevirip suratıma doğru bütün asidi boşalttı. Olaydan sonra 1 ay boyunca tedavi gördüm. Tedavi sürecinde çok zorlandım. Psikolojim çok bozuldu. Sürekli rüyalarıma olay anını görüyordum” diye konuştu.

Asitli saldırı öncesi tehdit: Seni Bergen gibi yapacağım! - 7

Ramazan Akarsu ile Buket A.’nın arasında herhangi bir ilişki olmadığını söyleyen müşteki Tuğçe Y. ise, “Ramazan Akarsu ile Buket A.’nın olaydan önce telefon konuşmalarına şahit oldum. Ramazan Akarsu telefonda Buket A.’ya ‘seni Bergen gibi yapacağım’ dediğini duydum. Olay günü Ramazan Akarsu ile Buket konuşmak için bir odaya girdi. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Daha sonra koridora çıktık. O sırada Ramazan Akarsu, Buket’in saçından tutup yüzünün çevirip asidi yüzüne doğru boşalttı. Orada benimde kollarıma asit bulaştı” şeklinde konuştu.

Hakim, tarafların dinlenilmesinin ardından Ramazan Akarsu’nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Ağustos tarihine erteledi.

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